Sondrio, ragazza scomparsa: cresce l'angoscia dei familiari

Cresce l'angoscia tra i familiari della 15enne Rebecca, che manca dalla sua casa di Buglio in Monca, Sondrio, ormai da lunedì mattina. "Sono passati tre giorni, o la trovano subito o non la trovano più", sono le parole dello zio della giovane riportate dal quotidiano Il Giorno. "Vorrei vedere un elicottero cercare sopra i boschi – aggiunge –. So che lei è lì. La conosco bene. Si trova in un posto isolato, ma al sicuro. Non per strada. Lì avrebbe paura. E so che lei non ci starebbe mai, da sola, di notte in giro anche solo per una cittadina come Morbegno".

Claudio Gittardi, procuratore della Repubblica, ha dichiarato: "Le ricerche sono in corso, siamo in una fase iniziale, ma stiamo effettuando tutti gli accertamenti possibili. C’è da dire che se in un primo momento si pensava a un’allontanamento volontario, dopo tre giorni, si fa strada il sospetto che non sia questa l’ipotesi da considerare"