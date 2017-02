Sorpresa! Il bus green già esiste. Ideato dal Poli, perché non adottarlo?

di Fabio Massa



E' arrivata la pioggia. E le polveri sottili vanno giù. Eppure, si capisce, non può certo essere questa la soluzione all'inquinamento. Quindi, gli esperti stanno studiando soluzioni alternative grazie allo sviluppo tecnologico. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it, il Politecnico di Milano, con la sua start-up E-CO HEV, avrebbe progettato un bus che potrebbe davvero - se adottato da Atm - proporre una mobilità sostenibile e a basso costo.



L'idea è semplice: un bus che abbia un motore elettrico che si alimenta con batterie capaci di contenere carica per un percorso tra i 20 e i 50 chilometri con un'unica ricarica della durata di 5 minuti. Il motore, prodotto da Siemens, sarebbe alimentato da batterie che si caricano direttamente alla fermata del bus (non a tutte, ovviamente). Queste fermate (come da immagine e video su Affaritaliani.it) forniscono l'energia necessaria grazie a una copertura di pannelli solari (invece della classica tettoia in plexiglass). Il bus si aggancia grazie a un pantografo che viene alzato (un po' come i filobus) quando c'è bisogno di energia. Ma c'è di più: ogni bus sarebbe ovviamente collegato a una rete wireless che permetta da una parte il monitoraggio del percorso del bus, ma anche e soprattutto una gestione intelligente della batteria e dunque della carica. Secondo gli studi del Politecnico il bus avrebbe la capacità di recuperare energia dalle fasi di frenata fino al 40 per cento del totale (nello studio che Affari ha visionato la percentuale è definita "impressive"). Inoltre, il processo di avvicinamento del pantografo e la carica sarebbero completamente automatizzati, e la perfomance del bus non sarebbe influenzata dalle temperature esterne. Insomma, una vera innovazione. Commenta ad Affari il consigliere Gianluca Corrado: "E' arrivato il momento di essere coraggiosi. Tutte le amministrazioni dovrebbero porsi come obiettivo quello di approfondire le migliori tecnologie eco sostenibili e applicarle oggi, sapendo che domani è già tardi".



