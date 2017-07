Sorte: "La Città metropolitana si era impegnata a non chiedere più fondi"



"La Citta' metropolitana si era impegnata con una lettera a non chiedere piu' risorse alla Regione. E noi abbiamo sempre dato la nostra disponibilita' ad aiutare le ex Province cosi' gravemente vessate dai tagli indiscriminati del Governo, a patto che lo stesso esecutivo stoppasse i tagli sul capitolo del Trasporto pubblico locale. Anche quest'anno, invece, ci sono stati tolti 12 milioni di euro che potrebbero addirittura diventare 160 se non verra' modificato il Dl 50". L'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilita', Alessandro Sorte, replica cosi' alle dichiarazioni della consigliera Siria Trezzi. "Trezzi - conclude Sorte - almeno faccia finta di non nascondere che il 'de profundis' per il Tpl arriva dal 'suo' Governo".