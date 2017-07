Sorte: "Crescono le nuove autostrade in Lombardia"

Il sistema autostradale lombardo segna risultati di grande soddisfazione per l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia, Alessandro Sorte.

In particolare nei primi quattro mesi del 2017 si evidenzia un forte incremento rispetto l’anno precedente del traffico veicolare leggero e pesante sulle tre arterie autostradali lombarde Brebemi, Tem, Pedemontana

L’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (Aiscat) ha pubblicato i dati del traffico del primo quadrimestre del 2017 che evidenziano l’incrementato dei transiti pari all’ 8,6% sulla Brebemi, del 15,4% sulla tangenziale esterna di Milano TEM e del 27,9% di Pedemontana.

“Ancora una volta gli sforzi fatti da Regione Lombardia volti a migliorare il sistema infrastrutturale delle autostrade in Lombardia, utilizzando anche risorse private, si stanno dimostrando una scelta lungimirante e premiante”. L’Assessore Alessandro Sorte commenta così i dati registrati sull’andamento del traffico delle autostrade lombarde.

Il dato più consistente si rileva raffrontando i dati di incremento del traffico dei veicoli pesanti: +31,4% Pedementona, +19,8% TEM, +16,1% Brebemi, con una media nazionale della rete autostradale pari a +2,6%.

“Per la Brebemi in particolare il 2017 sarà l’anno di svolta; entro novembre sarà completata l’interconnessione tra A35 e A4 in corrispondenza di Brescia che permetterà l’utilizzo diretto dell’arteria autostradale per il traffico dal Brennero fino a Milano” conclude l’Assessore Alessandro Sorte.