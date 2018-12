Sotheby's festeggia 50 anni in Italia con una mostra

Una mostra per celebrare i 50 anni di presenza in Italia. Sotheby’s, la casa d'aste più famosa al mondo, festeggia con un’esposizione che presenta una serie di capolavori incontrati nel corso degli anni e non proposti nei cataloghi d’asta perché selezionati dalle sovrintendenze come beni d’interesse nazionale.

In mostra quindi una scelta di opere, dal I secolo d.C. alla metà del Novecento, presentate dai nostri esperti, da storici dell’arte e da studiosi delle diverse epoche. La mostra è incentrata principalmente su un gruppo di sculture, dall’Antichità Romana sino alla grande e magnifica figura di Arlecchino di Lucio Fontana.

Tra le opere che si potranno ammirare, il busto funerario romani in marmo di Quintus Socconius Nedymus, una scultura di epoca Traiana (98 – 117 d.C.) ricavata da un unico blocco di marmo con la testa girata verso destra ed un viso espressivo caratterizzato dal naso aquilino e dai corti capelli ondulati che cadono sottili sulla fronte.

Altre opere di grande prestigio esposte sono il busto di Papa Urbano VIII Barberini ritratto da Gian Lorenzo Bernini nel 1658 e proveniente dalla collezione Corsini di Firenze e l’Arlecchino di Lucio Fontana, mosaico policromo datato 1948, proveniente dal Cinema Arlecchino di Milano e oggi in collezione privata.

Tutte le opere saranno in mostra dall'11 al 20 dicembre 2018 nella sede di Sotheby’s, Palazzo Serbelloni, Corso Venezia.