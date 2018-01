Sovrappeso, non può operarsi: da giudici ok per il cambio di sesso

Toga al palazzo di giustizia

Sovrappeso, non può operarsi: da giudici di Pavia ok per il cambio di sesso



L'intervento per il cambio di sesso sarebbe stato rischioso a causa della sua obesita' ma il Tribunale di Pavia, sulla scia di altre sentenze analoghe e di un pronuncia della Cassazione, ha riconosciuto il mutamento di genere da maschile a femminile anche per la carta d'identita' di una 29enne. Nella sentenza, che risale al 17 gennaio scorso, il collegio della seconda sezione civile riconosce che "la liberta' di autodeterminazione dell'individuo nel decidere di avvalersi di tale intervento rappresenta un diritto inviolabile della persona, che non mette in discussione la serieta' del percorso soggettivo intrapreso, qualora la persona decida di non sottoporsi al trattamento medico - chirurgico". Nato uomo ma da sempre, come spiega il suo legale Francesco Langiu, "con indole femminile", si era rivolto nel 2011 a un chirurgo per il cambio di sesso ma il medico, sottolineano i giudici, "esprimeva parere negativo all'effettuazione dell'intervento e, successivamente, nel 2016, perdurando la problematica dell'obesita', ne certificava l'assoluta controindicazione, onde evitare di esporlo a elevati rischi per la propria incolumita' nel corso dell'intervento, oltre a complicanze post - operatorie".

Possibile il cambio di sesso anche senza intervento

"Nel 2015 - spiega l'avvocato Langiu - la Cassazione aveva stabilito il principio che e' possibile il cambio di genere anche senza intervento. La mia assistita assumeva ormoni da tempo e i giudici di Pavia non hanno ritenuto necessaria nemmeno una consulenza tecnica, ritenendo sufficiente la copiosa documentazione medica che abbiamo prodotto col parere positivo dell'endocrinologo. Non si era sottoposta nemmeno a un intervento di mastoplastica". Con una sentenza del 2011, era stata data autorizzazione alla richiesta di trattamento chirurgico di adeguamento e di modifica dei caratteri sessuali da maschili a femminili. Lo stop del chirurgo per i rischi dell'operazione aveva bloccato l'iter per il riconoscimento del cambio di genere ma, come messo in chiaro dai giudici di Pavia, "la rettificazione dell'attribuzione del sesso puo' avvenire anche in assenza di intervento medico - chirurgico, quando la persona interessata abbia gia' provveduto ad adeguare, con apposite cure ormonali, il fenotipo del 'sesso mentale' e abbia cosi' raggiunto stabilita' e benessere psico - fisici. L'attuale e rinnovato orientamento giurisprudenziale interpreta la normativa dando risalto alla tutela del diritto sia all'identita' personale sia alla salute del transessuale". Con questa sentenza, il Tribunale ha ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di origine della ragazza di "effettuare la rettifica nel relativo dell'atto di nascita" con assunzione del nome da lei prescelto.