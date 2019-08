Spaccia droga in Corso Como, arrestato

La polizia ha arrestato uno spacciatore di droga, attivo nella zona di Corso Como a Milano. Attorno alle 23.40 di ieri l'uomo, un cittadino del Gambia di 27 anni, è scappato alla vista degli agenti. Ma è stato fermato in piazza Gae Aulenti. Addosso gli sono stati trovati 15 involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di 19 grammi. Il 27enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.