Milano, spacciatore egiziano nasconde droga nel sacchetto del pane

La polizia mercoledì ha arrestato per spaccio un egiziano di 34 anni. L'uomo aveva nascosto la droga in un sacchetto del pane. Gli agenti del commissariato Lambrate l'hanno scoperto dopo una perquisizione avvenuta all'interno dei giardinetti di via Don Giovanni Calabria. Il 34enne aveva con sè 11 panetti di hashish, per un totale di 1,027 chili.