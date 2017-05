Spagnolo agonizzante sui binari a Milano dopo addio a celibato: è giallo

Daniel Rodriguez Rodriguez

Un vero e proprio giallo per gli investigatori della Squadra mobile guidati da Lorenzo Bucossi e da Achille Perone: alle 6.30 del 30 aprile sui binari della stazione di Porta Garibaldi è stato trovato agonizzante il 27enne spagnolo Daniel Rodriguez Rodriguez. Una profonda ferita alla nuca e graffi sul collo, ancora vivo. Trasportato in ospedale, è operato d'urgenza per fratture multiple e quindi portato al Niguarda, all'Unità spinale. Il rischio concreto è che rimanga tetraplegico. Di certo non ricorda nulla di quella notte. E su cosa sia realmente accaduto nella notte tra il 29 ed il 30 aprile è così ancora nebbia fitta: il giovane era a Milano con una ventina di amici per un addio al celibato. Il gruppo ha trascorso la serata all'Alcatraz, ma gli amici sono tornati all'albergo senza di lui, pensando che li avesse anticipati. Non era così. I genitori, attraverso la stampa spagnola, chiedono giustizia e temono che il ragazzo sia stato vittima di una aggressione. Ma non ci sono prove e si ipotizza anche un accidentale urto con un treno in banchina. Gli inquirenti sono coordinati dal pm Francesco Cajani, la Polfer sta eseguendo ispezioni tecniche sui convogli che potrebbero essere stati coinvolti.