Spara a compagna che vuole lasciarlo e poi scappa con figlia



La convivente gli ribadisce l'intenzione di volersi separare, lui dopo l'ennesima lite impugna un revolver e le spara due colpi per poi prendere la figlia di un anno e mezzo e scappare in una baita in montagna. E' accaduto ieri notte in una frazione di montagna di Berbenno in Valtellina (Sondrio).



La donna, italiana di 29 anni, non e' in pericolo di vita ed e' ricoverata all'ospedale di Sondrio mentre l'uomo, un professionista di 41 anni, e' stato arrestato per tentato omicidio aggravato e sequestro di persona aggravato.