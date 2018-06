Spara all'ex e poi si suicida: dichiarati morti entrambi

Sono morti entrambi, Ciro Sorrentino, e Antonietta Di Nunno, trovati gravemente feriti ieri pomeriggio a Segrate nel Milanese. All'ospedale San Raffaele di Milano sono ufficialmente ancora in corso gli accertamenti per definire lo stato di 'morte cerebrale' per l'uomo, il 38enne che ha sparato alla compagna prima di rivolgere la pistola contro di se', alla tempia, esplodendo due colpi. Gia' nel pomeriggio di ieri era stata decretata invece la morte cerebrale per la donna che aveva deciso di separarsi. La coppia ha quattro figli che al momento sono affidati ai parenti.

La prima lite violenta sarebbe avvenuta mercoledi sera e continuata giovedì. La coppia e' residente a Borghetto Lodigiano (Lodi) ma vive a Milano in zona Mac Mahon.



Ieri pomeriggio l'uomo si sarebbe recato a Segrate dove vivono i parenti della coppia, quindi ha caricato la compagna sullo scooter e ha percorso un centinaio di metri fino al parcheggio di via Benvenuto Cellini. I due si sono messi a discutere tra le auto, lei e' scesa e, dopo essersi girata, e' partito il colpo che l'ha raggiunta alla nuca. Quindi il 38enne ha puntato la semiautomatica 6,35, una pistola di calibro molto piccolo, verso di se'. La coppia ha quattro figli che al momento sono affidati ai parenti. L'uomo ha numerosi precedenti per droga ma al momento non sono stati riscontrati episodi di violenza in famiglia.