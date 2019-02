Sparatoria in hinterland Milano, gravissimo 64enne colpito

Sparatoria all'alba nell'hinterland milanese: un uomo italiano di 64 anni e' stato colpito da diversi proiettili di arma da fuoco alla testa poco dopo le 7,30 ed e' ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Humanitas di Rozzano. La sparatoria e' avvenuta alla Cascina Vione di Basiglio, a sud della citta', nei pressi di un cantiere, e i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso sono ancora sul posto per i rilievi.

Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, alle 7.33, l'uomo era gia' gravissimo. Non e' ancora chiaro quanti colpi lo abbiano raggiunto al capo. I Carabinieri di Abbiategrasso stanno lavorando all'indagine per tentato omicidio e sono sul posto per i rilievi e per cercare di ricostruire il movente della sparatoria: potrebbe trattarsi di questioni legate al cantiere nel quale lavorava la vittima.