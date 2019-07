Sparatoria in piazzale Lotto, filobus bersagliato da colpi di arma da fuoco

Il filobus 90-91 è stato bersagliato la scorsa notte da alcuni colpi di arma da fuoco. per fortuna il conducente è salvo, ma secondo quanto riporta MilanoToday si è trattato di una vera e propria scena da far west che poteva finire molto male.

LOTTO, SARDONE: “MILANO COME IL FAR WEST. DEVE SCAPPARCI IL MORTO PERCHÉ COMUNE INTERVENGA?”

“La sparatoria di questa notte al capolinea della 90/91 a piazzale Lotto, che si aggiunge a una lunga sfilza di aggressioni sui mezzi pubblici, rappresenta l’ennesima dimostrazione che Milano non è una città sicura. Anzi, in certe zone e a certi orari è molto pericolosa. Per fortuna, nonostante i vetri del filobus siano finiti in frantumi, non si è fatto male nessuno, ma è stato solo un caso. Cos’altro deve succedere perché il Comune intervenga in qualche modo? Deve per forza scapparci il morto?”. Così Silvia Sardone, consigliere comunale ed europarlamentare della Lega. “Di volta in volta si alza sempre l’asticella della violenza: dopo il conducente massacrato da un extracomunitario ubriaco sulla linea 95 al Corvetto, ecco gli spari al bus della 90/91. Chissà cosa succederà la prossima volta ... Non passa giorno senza che alle segreterie dei sindacati dei dipendenti Atm arrivino denunce di aggressioni sia fisiche che verbali: quasi sempre si tratta di balordi stranieri sprovvisti di biglietto. Perché - continua Silvia Sardone - la sinistra non li ascolta e non corre ai ripari? Potrebbero essere installati i tornelli sui mezzi di superficie e potrebbe pure essere reintrodotta la figura del bigliettaio come chiedo personalmente da anni. E invece il Comune aumenta il costo di biglietti e abbonamenti senza peraltro destinare i maggiori introiti alla sicurezza: assurdo! Mi auguro che in responsabili della sparatoria di stanotte vengano presi al più presto e puniti severamente”.