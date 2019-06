Sparò a ladro per legittima difesa, Regione avvia iter rimborso spese legali

Regione Lombardia ha avviato l'iter perrimborsare le spese legali a Francesco Sicignano, il pensionato di Vaprio d'Adda (MI) che la notte del 20 ottobre del 2015 uccise un ladro albanese mentre rubava in casa sua. Lo comunica l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale.

Il pensionato hai nfatti chiesto alla Regione, in base alla legge regionale 17del 2015 (interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità) il rimborso delle spese legali. "Sicignano - fa presente l'assessorealla Sicurezza - fu indagato per omicidio colposo, successivamente per omicidio volontario. Lo scorso mese di dicembre il giudice per le indagini preliminari lo ha prosciolto con formula piena, fu legittima difesa".

"RegioneLombardia - conclude l'assessore alla Sicurezza - si appresta, dopo le verifiche istruttorie e le eventuali integrazioni, aliquidare la somma per le spese legali. Se la pratica andrà abuon fine, sarà il secondo caso in cui Regione Lombardia, unica in Italia, pagherà le spese legali a chi si è difeso dall'accusadi eccesso colposo di legittima difesa. Il primo fu Mario Cattaneo, 68 anni, l'oste di Casaletto Lodigiano (LO)".