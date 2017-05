"Spegni il fumo. Accendi la vita": presentazione campagna a Palazzo Marino

La sala Brigida di Palazzo Marino ospita alle 12 di mercoledì 31 maggio la conferenza stampa di presentazione della campagna "Spegni il fumo. Accendi la vita". Intervengono la presidente di Fondazione The Bridge Rosaria Iardino e la vice presidente della Ong Reach Italia Fulvia Santopietro. Previsto anche un intervento da parte dell'assessore Pierfrancesco Majorino.

Questa la presentazione della campagna: "Ogni anno il Fumo uccide 80mila italiani. Solo per il cancro del polmone in Italia i decessi sono 30mila ogni anno.

Fumare non è un vizio. E' una dipendenza, una malattia chiamata Tabagismo, dalla quale si può guarire. Il Ministero della Salute ha creato un numero verde a cui ci si può rivolgere per un aiuto: 800.554088. Per informazioni l'Agenzia Nazionale per la Prevenzione (ANP) ha istituito una info-mail: terapia@tabagismo.it e un numero riservato alle scuole per progetti di prevenzione: 348.6433378.

Smettere di fumare migliora la vita a qualsiasi età. Più salute, più vitalità e più denaro. Il progetto "Spegni il Fumo. Accendi la Vita" invita a smettere di fumare e ad utilizzare il denaro risparmiato per cose migliori. Scegli tu se fare una vacanza o comprare qualcosa a cui tieni. Fallo però con il denaro delle sigarette che non fumi più.

Ma oltre a difendere la tua vita e quella dei tuoi cari puoi fare di più. Puoi sostenere un bambino a distanza nei paesi più poveri del mondo.

Col denaro di un solo pacchetto di sigarette puoi dargli la possibilità di alimentarsi e studiare per una settimana. Col denaro di cinque pacchetti al mese lo alimenti e lo fai studiare per un anno intero. Pensaci. E' bello potere convertire il denaro delle sigarette in una risorsa per migliorare la vita del mondo".