"Spelacchio is back in Roma": il nuovo albero di Natale è di Varese

"Ladies and gentlemen, Spelacchio is back in Roma": lo ha annunciato lo stesso sindaco Virginia Raggi sui suoi profili social. L'erede dello sfortunato Albero di Natale dell'anno scorso giunge da Cittiglio, Varese, e debutterà l'8 dicembre in piazza Venezia. L'abete bianco alto 23 metri ha appena iniziato il proprio viaggio verso la Capitale. Sponsorizzato da Netflix, dovrebbe fare migliore figura di sè rispetto al predecessore subissato dalle critiche perchè fortemente provato dal viaggio. Questa volta sono state prese tutte le precauzioni a partire dalla scorsa estate, quando la storica azienda florovivaistica Piante Spertini ha saputo di essere stata designata