'Spero ti venga virus', ragazzino cinese di 13 anni insultato durante partita

Francesco Lin, ragazzino cinese è stato insultato con l'augurio di contrarre il coronavirus durante una partita di calcio dilettantistico. Il tredicenne che milita in una squadra del Milanese ha dovuto subire oltre a del bullismo sportivo, anche l'onta del razzismo. L'episodio e' stato denunciato sui social sia dalla squadra, l'Asd Cesano Boscone Idrostar, sia dallo stesso giocatore, sul suo profilo Facebook.

Sulla pagina Facebool dell'Asd Cesano Boscone Idrostar si legge infatti "Sabato 26 gennaio, Cesano Boscone Idrostar - Ausonia, prima partita del girone primaverile dei giovanissimi 2006. Al 35esimo del secondo tempo un ragazzo esce in lacrime.Non si è fatto male, non è stato sostituito. È stato insultato, umiliato solo perché Cinese, perché voi non lo sapete ma oggi funziona così. Il peggio arriva dopo, quando l’arbitro non prende nessun tipo di provvedimento e il Mister della squadra Ausonia, e neanche i dirigenti, richiamano il proprio giocatore. Passa tutto inosservato, tra l’indifferenza generale. L’INDIFFERENZA. È questo che ci fa PAURA. Noi come società non lasceremo stare, non faremo finta di niente. Vogliamo combattere, per Francesco Lin e per tutti gli altri che subiscono umiliazioni di questo genere, soltanto perché hanno un colore della pelle diverso."





Arrivano le scuse al giocatore di origini cinesi offeso

Sono arrivate le scuse al giovane giocatore di origini cinesi dell'Asd Cesano Boscone Idrostar. Lo annuncia su Facebook il presidente Mario di Benedetto della Ssd Ausonia 1931. Specifica inoltre che "le nostre società sportive (Asd Ausonia Academy e Ssd Ausonia 1931) possono contare complessivamente di oltre 460 tesserati di cui più di 40 extracomunitari provenienti da diversi Paesi di tutto il mondo che sono sempre stati accolti senza alcun pregiudizio di razza o etnia ma esattamente come qualsiasi altro nostro giocatore di nazionalità italiana"

Secondo quanto dichiarato dal presidente di Benedetto, "al termine della partita (il ragazzo è uscito dal campo e sostituito a 10' minuti dal termine della gara, nella categoria Giovanissimi i tempi durano 35 minuti) un nostro dirigente è sceso negli spogliatoi per capire cosa fosse accaduto parlando con il mister, coi giocatori e con l'arbitro (fonte primaria di giustizia sportiva all'interno del campo): il direttore di gara ha riferito di non aver sentito alcun insulto di tipo razzista altrimenti, ovviamente, avrebbe preso i provvedimenti del caso mentre un nostro ragazzo, in lacrime perchè accusato di aver proferito le parole incriminate, raccontava di aver avuto un diverbio con il ragazzo del Cesano Boscone (di quelli che accadono centinaia di volte sui campi purtroppo) ma di non aver assolutamente mai rivolto a lui insulti di stampo razzista". E aggiunge: "Non può essere certo un eventuale gesto di maleducazione di un ragazzo di 13 anni (su 460 tesserati) a infangare il nome e dignità dell'Ausonia".

Nelle prossime ore (la società è venuta al corrente ieri sera dell'accaduto) procederà "con ulteriori approfondimenti in merito ai fatti di sabato e intanto abbiamo disposto, con l'avvallo del presidente del Cesano Boscone sig. Leporatti, che il ragazzo in questione oggi stesso si presenterà all'allenamento del Cesano Boscone (accompagnato dai genitori e da un nostro dirigente) per scusarsi di essere andato comunque oltre i toni consentiti (ci auguriamo a causa della giovane età, dell'enfasi e della concitazione della partita). Ausonia condanna non solo ogni episodio di razzismo verso chiunque ma anche un linguaggio e un atteggiamento che tra gli adoloscenti troppo spesso denota mancanza di rispetto e di educazione"