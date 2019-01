Spese pazze in Regione Lombardia, attesa per la sentenza per Minetti & co.

Spese pazze: sentenza alle 12, no a rinvio per nuova norma

A oltre tre anni dall'inizio che data primo luglio 2015, arriva l'epilogo del processo milanese a carico di 57 ex consiglieri regionali lombardi accusati di peculato per le presunte 'spese allegre' coi fondi pubblici dei rimborsi assegnati ai gruppi consiliari. Respinta la richiesta dei difensori di rinviare la sentenza per attendere l'entrata in vigore della modifica del reato di peculato prevista dal ddl anti-corruzione. "La nuova norma non e' in vigore, quindi non ci sono i presupposti per il rinvio", ha spiegato ai legali il presidente del collegio, Gaetano La Rocca, che poi si e' ritirato in camera di consiglio assieme agli altri giudici per decidere il verdetto. Il nuovo 'peculato light' previsto dall'articolo 316 ter del codice penale comporterebbe pene piu' lievi e prescrizioni piu' veloci, ma, al momento, il problema non si pone.

Il pm Paolo Filippini ha chiesto condanne per 56 ex consiglieri tra un anno e dieci mesi e quattro anni e un'assoluzione per l'ex assessore Massimo Ponzoni. Tra gli imputati figurano il capogruppo della Lega al Senato Massimilano Romeo, l'eurodeputato Angelo Ciocca, l'europarlamentare di Fi Stefano Maulli, Alessandro Colucci, segretario alla Camera per il gruppo misto, gli ex consiglieri regionali Nicole Minetti e Renzo Bossi. Il processo riguarda fatti avvenuti tra il 2008 e il 2011, a rischio prescrizione per il reato di truffa contestato ad alcuni ex consiglieri, tra cui l'ex capogruppo leghista Stefano Galli. Dalle casse della Regione sarebbero usciti illegalmente tre milioni di euro. Tra le spese piu' curiose quelle per spazzolini, caramelle, salatini, frigoriferi. A Romeo vengono contestati 22 mila euro spesi quasi tutti al bar o al ristorante, a Nicole Minetti 19.651 euro utilizzati per pasti in ristoranti giapponesi e per l'acquisto del libro 'Mignottocrazia'.