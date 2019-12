“Spin doctor. L’ingenuità perduta”, il libro di Claudio Bollentini

Giovedì 19 dicembre alle ore 18 presso la sala meeting di Lombard DCA (dottori commercialisti associati), a Milano in Viale Premuda 46, sarà presentata l’ultima pubblicazione di Claudio Bollentini: “Spin doctor. L’ingenuità perduta” (Editore Macchione, Varese). Si tratta innanzitutto di un romanzo ambientato dietro le quinte della politica che conta tra la prima e la seconda Repubblica, ma si tratta anche di un vademecum per chi vuole capire chi sono gli spin doctor, come lavorano, come vivono e cosa pensano e come magari diventarlo. Uno strumento per riflettere sulle nuove frontiere della comunicazione e un’opportunità per comprendere meglio un settore centrale dell’attività pubblica e politica. L’intervista sarà a cura di Cinzia Messori.

L’incontro sarà introdotto da Franco Broccardi, partner di Lombard DCA.

L’evento è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.





Claudio Bollentini: nato a Milano. Laureato in Scienze politiche, è esperto di comunicazione reputazionale e crisi management, comunicazione istituzionale e politica, tecniche di influenza e creazione d’immagine. Negli ultimi anni ha dedicato ampio spazio ai nuovi media sul web e ai social network. All’inizio del 2018 ha interrotto la sua vita in trincea per prendersi un anno sabbatico per vivere in silenzio e in clima di meditazione nella comunità benedettina della Novalesa in Piemonte. Da questa esperienza è nato il suo precedente libro “La Novalesa. Nihil sub sole novum”, (Pietro Macchione editore).

Franco Broccardi: Dottore Commercialista e Partner di Lombard DCA. Coordina presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il gruppo di lavoro Economia e Cultura.

Cinzia Messori: Giornalista professionista, comunicatrice, blogger, responsabile della comunicazione per istituzioni e leader politici. Ideatrice e responsabile di www.alertmilano.it , blog di attualità milanese.