Spontini, aperture a Dubai e in Kuwait. Ma l'Ad sogna Chicago

Spontini, aperture a Dubai e in Kuwait



Spontini, il brand milanese della pizza al trancio, ha un ambizioso piano di espansione in tutto il mondo. Parte delle nuove aperture previste sono frutto di un accordo annunciato qualche giorno fa con Alshaya, colosso del retail che porterà agli opening di nuovi store a Dubai e Kuwait City. Ma all'orizzonte potrebbero esserci nuove aperture anche in Nord Africa, Russia e Turchia. Nel 2018 di Spontini ci sono anche Malpensa, Venezia e Giappone, con due store. E potrebbe non essere inverosimile raggiungere l'obiettivo dei cento ristoranti nel mondo.

L'ad Innocenti: "Sogno di aprire a Chicago per spiegare loro che la pizza l'abbiamo inventata noi"



Queste le parole dell'ad Massimo Innocenti, riportate da Pambianconews.com: " Non siamo e non potremo mai essere Pizza Hutperché esistono determinate criticità nel nostro sistema produttivo, basato su prodotti freschi e tanta manualità, ma Spontini punta a diventare un marchio globale. Per questo, al di là dell’accordo con Alshaya, siamo entrati direttamente nel canale travel retail con il punto vendita di Milano Centrale e ora, dalla prossima settimana, con il primo store aeroportuale a Milano Malpensa. Prima di lasciare l’azienda ai miei figli - ha aggiunto -, vorrei aprire uno Spontini a Chicago per spiegare agli americani che la pizza l’abbiamo inventata noi e non loro. Spontini non è in vendita e a oggi non abbiamo bisogno di aprire il capitale per ottenere risorse. Abbiamo in programma 7-8 aperture l’anno e siamo in grado di gestire da soli questi piani”.

Bilancio 2017: fatturato a quota 23,5 milioni di euro



Oltre alle linee di svluppo dell'espansione del marchio in Italia e all'estero, Spontini ha presentato nel corso della conferenza stampa di ieri nel nuovo quartier generale di Milano anche i risultati di bilancio 2017: "Il gruppo - spiega la nota di Spontini - chiude il 2017 con un fatturato a quota 23,5 milioni di euro, in aumento dell'11,2% rispetto ai 21 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. L'incremento è dovuto sia alle cinque nuove aperture del 2017 (Bergamo Alta e Centro, Stazione Centrale, Como, Assago) sia all'ampliamento del menu alle cosiddette "Speciali" che hanno affiancato il classico trancio Spontini alla margherita e all'acciuga. "Sono numeri importanti - afferma il CEO & Founder di Spontini Holding, Massimo Innocenti - che testimoniano la natura di un'azienda che ha voglia di ricoprire ancor di più un ruolo da protagonista nel futuro della ristorazione e di non accontentarsi dei pur importanti traguardi già raggiunti. Le sfide non ci spaventano, per questo siamo proiettati verso altre opportunità che nei prossimi mesi ci porteranno verso nuove location e nuovi mercati". Nel corso del 2017 Spontini® ha servito più di 4 milioni di tranci di pizza, utilizzando più di 460 tonnellate di farina, quasi 270 tonnellate di pomodori e 317 tonnellate di mozzarella".