Sport: ad aprile torna Adamello Ski Raid, gara sci internazionale

Sport: ad aprile torna Adamello Ski Raid, gara di sci internazionale

L'Adamello, Pian di Neve e Pontedilegno-Tonale saranno i tre scenari di 'Adamello Ski Raid', la gara sci alpinistica internazionale di alta montagna a squadre di due componenti, giunta quest'anno alla settima edizione. L'evento è in programma per domenica 7 aprile 2019 con partenza da Ponte di Legno (BS)

Si tratta secondo Martina Cambiaghi, assessore regionale allo Sport e Giovani, di "una delle piu' spettacolari gare dello sci d'alpinismo". La Cambiaghi ha poi aggiunto che si tratta di "un'occasione per tutti gli atleti di cimentarsi in una delle discipline sportive piu' difficili".

Con un dislivello di 4.000 metri in salita e di 4.380 metri in discesa per uno sviluppo di oltre 40 km, la gara e' organizzata dall'Adamello Ski Team e fa parte di circuiti prestigiosi quali La Grande Course e la Coppa delle Dolomiti. Il percorso si snoda nel mezzo di un'estesa area protetta suddivisa nel Parco Naturale dello Stelvio, dell'Adamello e dell'Adamello-Brenta, e presenta notevoli peculiarita' naturali e storiche, legate alle vicende della prima Guerra mondiale che hanno coinvolto queste cime. Terminati gli eventi bellici, il ghiacciaio dell'Adamello e' diventato l'ambiente ideale per la pratica dello scialpinismo e dell'alpinismo in generale.