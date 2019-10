Sport a Milano, ecco 5 buoni motivi per giocare a tennis

Il tennis è la vostra passione? Bene! In effetti è uno degli sport più amati e praticati. Del resto, ci sono davvero tanti buoni motivi per iniziare (o continuare) a giocare a tennis. Quali? Eccone cinque importantissimi.

Rafforza gambe e braccia

Il tennis permette di allenare sia le braccia sia le gambe, garantendo così di sviluppare armonicamente il fisico. Non solo, in questa attività velocità e potenza sono indispensabili, permettendo così di potenziare tanto la destrezza quanto la forza.

Un allenamento anche per il cervello

Chi gioca a tennis sviluppa necessariamente anche capacità mentali. Fondamentale per il tennis è infatti la concentrazione. Il giocatore impara inoltre a mettere a punto una strategia vincente, è stimolare a pensare alla giusta tattica, allenando così anche il cervello.

Sport per tutti

Il tennis è uno sport democratico, tutti possono giocare a tennis. Non servono requisiti fisici particolari e lo si può praticare a tutte le età. Visto a lungo come uno sport d’élite, in realtà per giocare a tennis bastano una racchetta, una pallina, dei calzoncini, una maglietta e delle buone scarpe. Non è necessario acquistare un abbigliamento costoso.

Insegna autodisciplina e autostima

Il tennis è uno sport individuale che insegna a credere nelle proprie capacità e a impegnarsi per migliorarle. Chi gioca a tennis può contare solo sulle sue forze, per questo impara a fare affidamento sulle proprie risorse fisiche e psicologiche.

Si impara a saper perdere e rialzarsi dopo la sconfitta

Questa attività insegna a saper perdere con sportività. Il giocatore sconfitto non fallisce, impara dai propri errori e a tornare in campo ancora più determinato e preparato. Un’attitudine molto importante anche nella vita di tutti i giorni.

Vi è venuta voglia di prendere lezioni di tennis? Sul sito Milanosport.it troverete un’ampia scelta di corsi per ragazzi e adulti, principianti e non, grazie alla preziosa collaborazione con la Vavassori Tennis Academy.