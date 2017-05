MiCamp: ripartono i campus estivi di Milanosport

MiCamp: tornano i campus estivi di Milanosport

Come ogni anno ritornano nel periodo estivo i Micamp di Milanosport: campus che riuniscono una serie di attività pensate per i ragazzi che vogliono divertirsi in compagnia, giocando all’aperto in città e imparando i valori fondamentali dello sport e dello stare insieme. L’anno scorso sono stati ben 3.200 i bambini che nei tre mesi estivi hanno aderito ai Campus di Milanosport. Nati 18 anni fa, i Micamp sono diventati un punto di riferimento per le famiglie milanesi che vogliono sopperire alla chiusura delle scuole affidando i loro figli a degli educatori qualificati e facendogli vivere ad un prezzo contenuto un’esperienza divertente e stimolante, in un ambiente controllato e sicuro.

I Micamp si tengono dal lunedì al venerdì nei centri sportivi del Saini e del Lido, nel periodo che va tra giugno e l’inizio della scuola a settembre. Per iscrivere i bambini si può scegliere tra tre Campus ormai collaudati e divisi per fasce di età: Magicamp (dai 5 ai 7 anni), Fantasycamp (dagli 8 ai 10 anni) e Sportcamp (dai 10 ai 14 anni).

Quest’anno l’offerta dei Campus Milanosport prevede inoltre una grande novità: il Teencamp, un quarto Campus pensato per i ragazzi più grandi (dagli 8 ai 16 anni) che si terrà al centro sportivo Iseo (in zona Affori). Qui, oltre alle classiche attività del Micamp – come piscina, tennis, basket e calcio – i ragazzi potranno cimentarsi nell’arrampicata, scoprire la fitboxe e divertirsi con lo skateboard.

Questa novità è anche un’ottima notizia per la zona e per lo sport a Milano in generale. Nel 2011 il centro sportivo Iseo è stato obbligato alla chiusura a causa di un incendio doloso di stampo mafioso, che ha provocato gravi danni all’impianto. Dopo essere stato restituito alla città nel febbraio 2016, quest’estate - grazie all’entusiasmo dei ragazzi che parteciperanno al Campus - l’Iseo potrà tornare ad essere un punto di riferimento sociale e sportivo per il quartiere e per tutti i milanesi.

Milanosport, in partnership con Centro Sportivo Italiano (CSI), offre a tutti i ragazzi e le ragazze che partecipano ai campus estivi l’opportunità di divertirsi con i loro coetanei cimentandosi in giochi di gruppo e animazione, laboratori e attività ricreative ma soprattutto sport tra cui: calcetto, hockey, volley, atletica, tiro con l’arco, nuoto, basket, pallamano, danza, rugby, baseball e tennis (in collaborazione con Vavassori Tennis Academy).



Per partecipare ai Micamp ci si può iscrivere in tutti i centri Milanosport e anche online. L’iscrizione settimanale al Magicamp, al Fantasycamp e allo Sportcamp costa 165 euro, mentre - solo per l’estate 2017 - il prezzo lancio per la quota settimanale del Teencamp sarà di 140 euro.

Per tutte le ulteriori informazioni e i costi si può visitare il sito di Milanosport.