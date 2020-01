Milanosport inizia il 2020 con un nuovo look

Il 7 gennaio riprende l’attività sportiva nella Piscina Carella Cantù; i lavori, iniziati il 28 ottobre 2019 hanno portato alla sostituzione dei canali dell’aria, al rifacimento del controsoffitto e non ultimo la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione a led; sono poi stati tinteggiati gli spogliatoi ed i corridoi, pronti ad accogliere i tantissimi bambini che vogliono imparare a nuotare, i più grandi che vogliono migliorare la tecnica o concedersi qualche vasca dopo una giornata di lavoro o seguire un divertente e tonificante corso di acquafitness; questo è solo il primo dei lavori completati previsti nei prossimi anni, la Carella Cantù, già splendida nella sua architettura sarà ogni anno più bella.

Un altro intervento tecnico restituirà a tutti gli amanti del nuoto la vasca da 50 metri del Centro Sportivo Saini, un impianto che, con un’estensione di 160 mila metri quadri, è in grado di ospitare ogni genere di attività sportiva: dall’atletica al tennis, dal nuoto sincronizzato ai tuffi; è stato un lavoro complesso la sostituzione del telo di copertura dell’intera vasca, che viene scoperta in estate per trasformarla in piscina scoperta, valorizzando l’intera area verde circostante con il suo giardino, il bar ed il solarium, dove potersi rilassare.

L’anno che si è appena concluso ha visto nascere un progetto volto a far emergere e valorizzare, assieme allo sport, la bellezza dei centri Milanosport, e durante le chiusure natalizie programmate nelle Piscine sono stati previsti e realizzati anche più piccoli lavori di tinteggiatura ed interventi tecnici: nella Piscina De Marchi, un’ impianto in un angolo tranquillo della periferia nord milanese, è stata completamente tinteggiata tutta la zona spogliatoi, invece al Centro Iseo, i lavori hanno interessato la zona del Palazzetto

Nella Piscina Arioli Venegoni, che nasce nel 1975 in zona San Siro, sono stati completamente ripristinati i servizi nella zona della tribuna e nel Centro Sportivo Procida si stanno ultimando i lavori di impermeabilizzazione del tetto della palestra polifunzionale.

Un altro impianto storico milanese, la Bacone, frequentatissima da grandi e piccoli, ha rifatto il look alla palestra adiacente la vasca, dove si svolgono tutti i corsi fitness come GAG, tonificazione, total body e tanto altro.

Un ottimo ed importante inizio anno che non lascia spazio a dubbi; Milanosport crede nella bellezza dei suoi impianti, nella loro storia, al forte legame con tutti i cittadini e continuerà a rinnovare tutti i centri per offrire un servizio sempre più moderno ed efficiente.