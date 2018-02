Milanosport: ripartiti a febbraio i corsi

MilanoSport: ripartono i corsi

Febbraio ci ricorda una cosa: è già passato oltre un mese dalle feste di Natale ed è tempo di rimettersi in moto in vista dell’arrivo della primavera.

Milanosport vi aspetta con l’inizio del secondo quadrimestre di tutti i suoi corsi caratterizzati da varietà, competenza a prezzi contenuti. Con la sua presenza capillare sul territorio, Milanosport rimane il punto di riferimento milanese per chi mette l’attività sportiva al primo posto. Forte delle sue 21 strutture, e di un’offerta completa di ben 60 discipline diverse, la società milanese nel 2017 è stata scelta da circa 50.000 utenti che hanno preso parte ad almeno uno dei corsi: le proposte dedicate ad utenti di ogni età, dai tre mesi per i corsi di nuoto neonatale, fino ai corsi di ginnastica punto vita, adatti agli over 65, fanno di Milanosport un unicum nel suo campo, sempre pronta a rispondere reattivamente alle esigenze dei propri utenti.



A tal proposito oltre ad avere recentemente incrementato i corsi di nuoto dedicati ai più piccoli in tutti gli impianti, Milanosport è sempre al passo con i tempi nell’offrire nuovi corsi.



In questo periodo, ad esempio, la società milanese offre agli utenti la possibilità di partecipare a due nuovissimi corsi Fitness: il Circuit Training e il Krav Maga.



Il primo è considerato uno dei migliori brucia-grasso del momento, in quanto consiste in un allenamento total body a circuito con esercizi a corpo libero, senza fasi di recupero.



La seconda, la disciplina del Krav Maga invece si inserisce in quel filone, sempre più richiesto, di sport che insegnano all’utente l’autodifesa. La tecnica del Krav Maga nasce in Israele, si sviluppa nei reparti speciali e successivamente, da circa un decennio, si diffonde come metodo di difesa personale, insegnato nelle palestre di tutto il mondo. Dall’apprendimento facile e veloce, adatto a qualsiasi tipo di corporatura, questa disciplina concilia velocità, resistenza e reattività, diventando lo sport perfetto per chi vuole rafforzare il corpo e bruciare grassi.

Gli sport di base continuano ad occupare una parte importantissima dell’offerta della società.



Dalle discipline acquatiche, fiore all’occhiello di Milanosport, che includono nuoto, tuffi, hydrobike e acquacircuit, fino al tennis e al fitness, tutti i corsi sono tenuti da professionisti e istruttori qualificati. Da citare sono gli istruttori di Federazione Italiana Nuoto, che si dedicano alle discipline acquatiche, i professionisti dell’Accademia Vavassori per il tennis e quelli dell’ACLI per tutte le discipline fitness.

Riassumendo: varietà nelle discipline offerte, professionalità, disponibilità dei posti e tariffe economiche, a partire da 100 euro. Le iscrizioni al II quadrimestre possono essere effettuate online o presso le reception di tutti gli impianti di Milanosport (indipendentemente dall’impianto in cui si terrà il corso), e rimarranno aperte fino ad esaurimento posti, anche se le lezioni sono già iniziate. Inoltre è possibile iscriversi ad un corso annuale, iniziato a settembre 2017, pagando solamente la quota di iscrizione, calcolata decurtando le lezioni perse.



Vi aspettiamo quindi su www.milanosport.it per scoprire tutti i dettagli delle offerte riservate a voi!