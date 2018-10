MilanoSport, ripartono i corsi: più di 60 discipline offerte

Il repentino calo delle temperature, che in questi giorni ha colto tutta Milano alla sprovvista, ha dato ufficialmente inizio alla stagione dell’autunno. La ricerca dei maglioni sotterrati nell’armadio è solo uno dei modi per affrontare il freddo. L’altro? Ovvio, allenarsi. Sono infatti ripresi il 26 settembre i corsi di Milanosport, la società di Milano che anno dopo anno affianca gli sportivi offrendo loro un’ampia scelta di corsi, una presenza capillare sul territorio con i suoi 21 impianti distribuiti in città e una disponibilità oraria unica.

Un’offerta completa ed eclettica che quest’anno propone più di 500 corsi divisi in 65 discipline: un ampio ventaglio che consentirà ai corsisti di scegliere l’attività che meglio si addice alle loro esigenze, in termini di obiettivi e di flessibilità oraria. Il minimo comune denominatore tra i diversi corsi sarà quello dell’energia, così come suggerisce lo slogan scelto dalla società milanese per i corsi invernali 2018-2019: #liberalatuaenergia.

Come sempre, Milanosport saprà garantire agli sportivi un’offerta completa di tutte le attività dello sport di base, a partire dal suo core business, il nuoto, fino al tennis e il fitness. Per chi invece preferisse iniziare qualcosa di nuovo, tra le novità proposte vi sono il Cross Swim e il Functional Cardio Circuit. Per quanto riguarda il primo, si tratta di un allenamento combinato tra nuoto e fitness training, un allenamento metabolico, ad alta intensità, che permette di aumentare la propria massa muscolare. Il Cross-swim combina brevi intervalli di nuoto e di esercizi in acqua, con attività metaboliche da eseguire all’esterno della vasca. Perfetto per chi vuole bruciare grassi svolgendo una disciplina che si basa su rapidità e intensità e al contempo divertendosi, il Cross-Swim si svolge il mercoledì alle ore 12.45 presso la Piscina Cozzi, Viale Tunisia, 35: una pausa pranzo che saprà dare la giusta adrenalina per riprendere le attività pomeridiane.

Per chi invece preferisse un tipo di esercizio in grado di abbinare l’attività cardio a un lavoro di tonificazione funzionale, il Functional Cardio Circuit si rivelerà la scelta perfetta. Lo si può svolgere in tre degli impianti Milanosport, in particolare alla Suzzani (Via L. Beccali, 7) il lunedì ed il giovedì dalle 19.50 alle 20:40, alla Murat (Via D. Villani, 2) sempre lunedì e giovedì ma dalle 18.30 alle 19.20 e alla Procida (Via G. da Procida, 20) il martedì e il venerdì dalle 19.50 alle 20.40.

Grazie alla capillare presenza sul territorio, alla flessibilità oraria, alla professionalità degli istruttori, e grazie alle tariffe economiche, Milanosport registra ogni anno migliaia d’iscritti ai suoi corsi, che si caratterizzano soprattutto per la vastità dell’offerta. Si possono infatti trovare attività per principianti, attività dedicate alle mamme, tra cui acquaticità in gravidanza, nuoto gestanti e nuoto neonatale, ed infine attività meno convenzionali, tra cui gli appena citati Cross Swim e Functional Cardio Circuit, il Krav Maga, che l’anno scorso ha riscosso un enorme apprezzamento e tanti altri.

L’iscrizione ai corsi può essere effettuata online o direttamente presso il centro sportivo d’interesse, dove l’utente potrà anche trovare istruttori pronti a suggerire la disciplina più adatta alle sue esigenze. Le iscrizioni sono già aperte, per qualsiasi informazione visitate il sito di Milanosport.