Milanosport e Sergio Tacchini inaugurano il nuovo campo da tennis del Lido

Domenica al Lido di Milano ci sarà un evento speciale: Milanosport in partnership con lo storico marchio Sergio Tacchini inaugurerà infatti il nuovo campo 6 del Centro Sportivo Lido (Piazzale Lotto 15). Questa collaborazione, che ha permesso il completo rifacimento del campo, è nata dalla condivisione dei valori sportivi e dall’interesse per la crescita del movimento tennistico a Milano, ed è un perfetto esempio di come pubblico e privato possano lavorare insieme per migliorare i servizi a disposizione dei cittadini.



“Siamo molto contenti di poter annunciare questa collaborazione con un marchio storico e da sempre legato al mondo dello sport come Sergio Tacchini” ha commentato il Presidente di Milanosport Pierfrancesco Barletta. “Per noi è sempre importante trovare partner che da un lato riconoscano il valore delle attività che Milanosport offre alla città, e che dall’altro ci aiutino a mantenere alta la qualità dei nostri servizi e quando possibili incrementarli come in questo specifico caso. La giornata del 28 sarà interamente dedicata allo sport e al divertimento, un’occasione perfetta per passare una bella giornata di sport in uno dei centri sportivi più belli e affascinanti di Milano.”



La giornata sarà interamente dedicata alla prima edizione della Sergio Tacchini Cup, con tutti i campi del Lido occupati dalle ore 10 alle ore 18.30 per far giocare i 56 partecipanti scelti tra i corsisti di Milanosport. Da lunedì invece il campo nuovo sarà subito a disposizione per i corsisti del Lido, ma sarà anche prenotabile da tutti i cittadini che vorranno utilizzare la struttura per una singola occasione.



Il programma di domenica prevede due momenti principali: nel corso della mattinata, dalle ore 10 alle ore 13.30 si svolgerà la prima parte della manifestazione, che coinvolgerà 32 tra bambini e ragazzi dai 10 ai 17 anni divisi per gruppi omogenei, mentre nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 si terranno le partite degli adulti divise per livello. Al termine dei tornei poi ci saranno le premiazioni di tutti i partecipanti.



Patrizia Bolzoni, direttore generale di Sergio Tacchini, ha spiegato il perché della scelta di questa partnership: “Siamo innamorati del tennis e della nostra città. La collaborazione con Milanosport ci ha permesso di fare un piccolo gesto per promuovere lo sport per tutti, a pochi passi da dove nascono le nostre collezioni. Sarà bello pensare ai ragazzi e agli appassionati che potranno giocare su un bel campo rinnovato, magari allenandosi per vincere la Sergio Tacchini Cup!”



-------- Il rifacimento del campo numero 6 ha permesso inoltre di incrementare l’offerta tennis della città di Milano e di migliorare allo stesso tempo la qualità dei servizi di Milanosport, già molto importante: 4 campi al Centro Sportivo Lido, 3 campi in terra rossa al Centro Tennis di via Washington e 12 al Centro Sportivo Saini. Grazie a questa ampia scelta di spazi e superfici ed alla preparazione dei 15 maestri della tennis Accademy Vavassori, ogni anno sono sempre di più le persone che scelgono di allenarsi nelle strutture di Milanosport, nella stagione sportiva 2016/2017 infatti i corsi di Tennis Milanosport hanno registrato circa 2200 iscrizioni.