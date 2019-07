Sunset Pool: da lunedì 8 luglio Piscina Romano aperta sino alle 21

La piscina Guido Romano ha in serbo una novità per l’estate: dall’8 luglio, dal lunedì a venerdì, la chiusura dell’impianto sarà posticipata alle 21 (con uscita dalla vasca alle 20.30) per permettere ai bagnanti di nuotare al tramonto. L’ingresso dalle 17.30 in poi avrà inoltre una tariffa agevolata di 3,5 euro.

In queste calde giornate estive fermarsi fino a tardi in piscina, abbronzarsi quando i raggi solari sono meno intesi, bere un rinfrescante aperitivo a bordo vasca con gli amici sono il modo migliore per staccare la spina, rigenerarsi e rilassarsi.

Milano, città dalle mille opportunità capace di offrire innumerevoli momenti di svago, si arricchisce dunque di un appuntamento in più: il il sunset pool alla Piscina Guido Romano. Pronti a nuotare al tramonto?

Un po’ di storia

La piscina Guido Romano, sita in via Ampère 20, è stata costruita nel 1929 rispecchiando lo stile architettonico dell'epoca. Progettata, come per la piscina Cozzi, dall'architetto Luigi Secchi, è dedicata a Guido Romano, noto ginnasta italiano. All’interno del centro balneare si può infatti vedere la lapide dedicatagli dal Comune di Milano e dalla famiglia. La vasca rettangolare di 4000 metri quadri sorge in prossimità di un parco che offre il servizio di un chiosco bar.

Orari e tariffe

Dal lunedì al venerdì: 10.00-21.00

Mercoledì: riposo

Sabato e domenica: 10.00-19.00

Tariffa ingresso giorni non festivi da lunedì a venerdì: € 7,00 intero, € 5,00 ridotto

Tariffa ingresso giorni non festivi da lunedì a venerdì dopo le h.17.30: €3,50

Tariffa ingresso giorni festivi, sabato e domenica: € 8,00 intero € 6,00 ridotto

Bambini di età inferiore ai 5 anni gratis

Noleggio lettino €3,00 (con cauzione 2 €)

La stagione estiva 2019 di Milanosport

La Romano si aggiunge all’ampia offerta estiva di Milanosport. Dal 1° giugno 2019 sono aperti i centri balneari Lido (Piazzale Lotto, 15) e Argelati (Via Segantini, 6). Il 9 giugno hanno aperto poi le piscine all’aperto di Sant’Abbondio (Via S. Abbondio, 12), Cardellino (Via del Cardellino, 3) e Saini (Via Corelli, 136). Restano poi a disposizione i giardini di Arioli Venegoni, Iseo, Mincio, Murat, Procida, Solari, Suzzani e la terrazza in pieno centro della Piscina Cozzi.