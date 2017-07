Un “tuffo” nella storia del centro balneare Romano di Milano

Il nostro viaggio nei centri sportivi milanesi fa’ tappa al centro balneare Romano, che a distanza di circa ottant’anni dalla sua fondazione conserva ancora tutto il fascino e la magia tipiche delle strutture di un tempo.

Progettato dall’architetto Luigi Secchi, che già annovera tra le sue opere la piscina Cozzi, il centro balneare fu inaugurato il 28 luglio 1929 e dedicato al ginnasta italiano Guido Romano, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Stoccolma del 1912. La realizzazione di questo impianto rappresentò per l’epoca una vera e propria novità, e il grande successo riscontrato dopo la sua inaugurazione lo rese il modello per l’attuazione di un programma di creazione di un sistema di piscine rionali volto a far fronte alla continua espansione della città. Un tempo situato in una zona considerata periferica, il centro balneare Romano si trova oggi immerso nel fermento che caratterizza il quartiere di Città Studi ed è raggiungibile con diversi mezzi pubblici. Molti infatti sono i tram e gli autobus che transitano in quella zona per offrire servizio ai numerosi studenti che vi si recano quotidianamente, oltre alla metropolitana M2. Chi ama l’attività fisica può invece optare per il servizio BikeMi, la cui stazione si trova nei pressi della vicina piazza Piola.

Al centro balneare si accede da una bassa palazzina in via Ampère. Nonostante gli interventi strutturali che negli anni ne hanno modificato la conformazione originaria, nel centro balneare Romano si respira aria di storia. Sono molti gli elementi che ci riportano indietro negli anni: dalle palazzine anni ‘20 in testa alla grande vasca, ai colonnati, alle bronzee statue di cerbiatti opera di Guido Righetti. La vasta area verde conserva ancora le geometrie dei percorsi di un tempo: qui è possibile trovare alberi risalenti all’inaugurazione del complesso, tra i quali pioppi bianchi e ippocastani, cui nel tempo si sono affiancati cedri, magnolie e pioppi cipressini. Nei mesi di chiusura del centro balneare, il parco è utilizzato come giardino pubblico di quartiere, mentre nei mesi estivi è molto apprezzato dai molti turisti e milanesi che scelgono di trovare refrigerio nelle sue piscine.

Proprio nel centro del grande parco si trova una vastissima vasca rettangolare, lunga 100 metri e larga 40, che domina la scena dell’intera struttura. Con i suoi 4000 m2 di superficie la vasca è seconda per dimensioni solo alla piscina Lido di Piazzale Lotto, e grazie ad un fondale di profondità variabile da 50cm ad oltre 2m è perfetta per tutti gli utenti, dai più esperti a quelli che hanno meno confidenza con l’acqua ed ai bambini. E allora perché quest’estate non immergersi nelle fresche acque della piscina del Romano facendo un tuffo anche nella sua storia? Fino al 27 agosto il centro balneare Romano – che come ogni struttura Milanosport è accessibile ai disabili – sarà aperto tutti i giorni, tranne il mercoledì, dalle ore 10 alle 19. Oltre alle due piscine, offre un’ampia area dedicata al solarium e il servizio di un chiosco bar all’interno del suo suggestivo parco. Un’ottima scelta, quindi, per tutti coloro che desiderino trascorrere momenti di relax scoprendo al contempo, una delle storiche bellezze nascoste di Milano.