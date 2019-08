Piscina Romano, un'estate da record

È stata la piscina più amata questa estate con un’affluenza record che ha spinto Milanosport dapprima a prolungare l’orario di chiusura proponendo il sunset pooling fino alle 21, poi a dare la possibilità ai tanti appassionati del nuoto di potervi accedere 7 giorni su 7. Ora le novità alla Piscina Guido Romano continuano: l’estate in Romano dura un po’ di più per rendere il rientro in città più gradevole e permettere ai molti milanesi di tornare al lavoro sapendo di potersi concedere ancora qualche rinfrescante tuffo in piscina.

Mentre i centri balneari (Lido e Argelati) e le piscine scoperte (Saini, Sant’Abbondio e Cardellino) di Milanosport chiuderanno la stagione il primo settembre, la Guido Romano rimane aperta sino all’8 settembre, tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00.

Non è una bella notizia? Del resto, i numeri della reginetta dell’estate sono davvero stati straordinari con 64.445 accessi complessivi dall’apertura il 20 giugno al 26 agosto (contro i 45.180 registrati nello stesso periodo nel 2018); 28616 ingressi totali nei week end e un picco di presenze domenica 21 luglio con 2992 appassionati di nuoto che hanno scelto di trascorrere la giornata a bordo vasca in Via Ampère 20.

Chiusura stagione centri balneari e piscine scoperte Milanosport

Piscina Guido Romano

Ultimo giorno della stagione estiva: 8 settembre

Centro Balneare Lido

Centro Balneare Argelati

Piscina scoperta Saini

Piscina scoperta Sant’Abbondio

Piscina scoperta Cardellino

Ultimo giorno della stagione estiva: 1° settembre

Tariffa ingresso giorni non festivi da lunedì a venerdì: € 7,00 intero, € 5,00 ridotto

Tariffa ingresso giorni festivi, sabato e domenica: € 8,00 intero € 6,00 ridotto*

Bambini di età inferiore ai 5 anni gratis

Noleggio lettino €3,00 (con cauzione 2 €)

*per dettagli su orari, riduzioni e agevolazioni visitare il sito www.milanosport.it