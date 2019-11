Spray al peperoncino in scuola media Milano, studenti in ospedale

Uno spray al peperoncino e' stato spruzzato questa mattina all'interno della scuola media Gemelli di via Pescarenico a Milano. Secondo quanto riferisce l'Areu, sono state coinvolte 35 persone, di cui due condotte in ospedale in codice giallo con hanno manifestato problemi respiratori. Sul posto sono intervenute una automedica, una auto infermieristica, un mezzo di Coordinamento, quattro ambulanze e i Carabinieri. Lo spray al peperoncino è stato spruzzato all'interno dei bagni verso le 11.50. I responsabili sono due undicenni. I vigili del fuoco hanno bonificato i locali interessati.