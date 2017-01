Spunta Mussolini per la destra milanese. Lega ok, lotta con FDI. Inside

Orsola Mussolini, giovane nipote del Duce, si fa strada nella destra milanese

La destra milanese si è ritrovata ad applaudire Mussolini... Ma cosa avete capito: non il Duce Benito ma la giovane nipote Orsola (donna Orsola la chiamano con antico rispetto, esattamente come donna Assunta Almirante), classe 1972, mamma di famiglia, commerciante, una signora estremamente simpatica e cordiale, che, invitata dall'amico "barone nero" Roberto Jonghi Lavarini, suo coetaneo, è venuta come ospite d'onore ad un convegno organizzato dal movimento nazionale Destra Sociale, presieduto dall'ex eurodeputato della Fiamma tricolore, Luca Romagnoli, ora tornato professore universitario di geografia alla università Sapienza di Roma.

Argomento della adunata patriottica, l'unità della destra e del centro-destra, in vista delle prossime elezioni politiche. In sala oltre duecento persone, di tutte le generazioni e tipologie sociali, molta borghesia milanese di mezza età, pronti ad impegnarsi di persona in questa nuova avventura politica. Sul palco si alternano volti di militanti e rappresentanti di gruppi sconosciuti. Padrone di casa è il consigliere di zona di Forza Italia, Gianpaolo Berni Ferretti (dei conti di Castel Ferretto), liberale da sempre e, nella associaizone culturale Aristocrazia Europea (una sorta di lobby di nobili conservatori).

L'eurodeputato on. Angelo Ciocca (eletto anche con determinante contributo di preferenze di esponenti e gruppo di destra) porta il saluto ufficiale della Lega Nord. Assenti, non a caso, i vertici locali di Fratelli d'Italia, pur invitati, che, evidentemente, temono molto la concorrenza a destra di Jonghi ed il suo gruppo, capace di coinvolgere nuove energie e ambienti assolutamente trasversali, "Noi vogliamo riunire la destra intorno a Fratelli d'Italia, poi costruire un fronte nazionale con la Lega, ed infine una alleanza di governo con Forza Italia. Guardiamo a Giorgia Meloni e Matteo Salvini e trattiamo direttamente con loro." chiarisce il conte paracadutista Alessandro Romei Longhena, storico dirigente della Destra Sociale. "L'Italia ha bisogno di essere aiutata e difesa. Condivido lo spirito patriottico di questo progettoe l'impegno sociale disinteressato di questa iniziativa. Per questo ho voluto essere con voi, questa sera" ha concluso, fra gli applausi, Orsola Mussolini, non escludendo una sua diretta discesa in campo alle prossime elezioni politiche anticipate.

Alberta Mancini