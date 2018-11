Sputò ad agente, assolto. Funzionari di polizia: "La Procura approfondisca"

Milano - "Abbiamo appreso con stupore dell'assoluzione di un soggetto accusato di aver sputato ad un poliziotto durante un servizio di ordine pubblico perche' il fatto sarebbe stato considerato dal giudice di speciale tenuita'. In attesa di leggere le motivazioni della sentenza crediamo che sia opportuno che anche la procura di Milano si interessi di tale sentenza". A sottolinearlo e' il portavoce dell'Associazione nazionale funzionari di polizia, Girolamo Lacquaniti.

I fatti risalgono al 2016: cinque antagonisti, durante una manifestazione, danneggiarono alcune bandiere del Pd. Tutti assolti, anche il giovane che aveva sputato ad uno degli agenti incaricati di garantire che la manifestazione si svolgesse in modo pacifico. "Siamo da sempre rispettosi del difficile lavoro dei magistrati - si legge in una nota - e proprio per questo chiediamo pubblicamente che il procuratore generale voglia approfondire una vicenda che, per quanto a nostra conoscenza, rischia di ingenerare il pericoloso convincimento che in durante le manifestazioni il diritto non valga. Sputare platealmente contro un uomo in divisa, durante i delicati momenti di contenimento di una massa di persone che protestano e' un fatto che non solo costituisce reato per la legge ma che mai e poi mai puo' essere considerato di lieve entita' non solo per il disprezzo (oltraggio) nei confronti di un servitore dello Stato, ma anche e soprattutto perche' da un gesto tanto offensivo possono scaturire dinamiche pericolosissime per l'ordine pubblico".

"Temiamo - conclude Lacquaniti - che la pubblicita' di tale sentenza possa portare a gesti emulativi da parte di tanti altri, creando situazioni dove i nostri poliziotti potranno sentirsi indifesi da quelle stesse leggi che devono far rispettare. Per questo ci aspettiamo che con il consueto senso di responsabilita' e dello Stato che la procura milanese ha sempre dimostrato, vi sia una azione che possa chiarire in modo inequivocabile che sputare ad un poliziotto in uniforme e' un reato per il quale e' giusto vi sia una pena proporzionata".