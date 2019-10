Stadio, il Pd alle grandi manovre: ”Riqualificare ma senza stravolgere"

Il consigliere comunale del Pd Rosario Pantaleo interviene nel dibattito pubblico sul futuro di San Siro: "Il tema della trasformazione dell’area in cui è presente lo stadio Meazza sta appassionando la città ma, anche, preoccupandola per il futuro dello storico stadio (per il quale si sono spesi oltre 250 miliardi delle vecchie lire a partire da Italia ’90). Al fine di evitare di fare passi affrettati che potrebbero comportare a successivi problemi a carico della collettività, è necessario affrontare tutti i passaggi nodali per giungere ad una decisione ponderata che, in primis, sia rispettosa del bene pubblico indistinto, al di là dei singoli portatori di interesse. A questo proposito chi scrive ha depositato una mozione con la quale sia possibile aprire un percorso di discussione per valutare, al meglio, la riconversione dello stadio (ed utilizzazione a servizi del terzo anello) con la conseguente riqualificazione dell’area circostante affinchè possa effettivamente vivere tutti i gironi dell’anno ma senza stravolgerla. Unitamente a quanto sopra, tra le altre, sarà opportuno utilizzare gli oneri di urbanizzazione per proseguire gli interventi di riqualificazione del patrimonio residenziale del Comune", conclude Pantaleo.

Sala: "Il problema è avere garanzie che il percorso non si interrompa"