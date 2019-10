Stadio, Milan e Inter lo dicano chiaro: può essere salvato (in parte)?

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

La verità, vi prego, sullo Stadio. Oggi sul Corriere leggo che c'è un modo per salvare il Meazza, ma solo come monumento storico. Insomma, un pezzetto, e giusto per far sì che la Soprintendenza sia felice. E sempre sul Corriere sembra che le due società siano disponibili, aperte, collaborative. Poi però, venerdì scorso, non vent'anni fa, Affaritaliani.it Milano poneva sette quesiti netti a Milan e Inter. Che hanno risposto. In particolare, al punto 3, si chiedeva: "Se il consiglio comunale dovesse approvare e la Soprintendenza vincolare quale sarebbe la scelta dei club? Esiste una opzione di coesistenza del vecchio Meazza, magari destinato ad altro? E se ci fosse una coesistenza: chi pagherebbe le spese di ristrutturazione necessarie per la messa in sicurezza dell'attuale stadio?". La risposta, ovviamente non completa, è stata questa: "I Club hanno fatto una proposta chiara e precisa. Se si vorrà dire di no - anche solo in parte a questa domanda - i club valuteranno il da farsi. Massima disponibilità con tutti a migliorare il progetto ma non a stravolgerlo nei suoi fondamentali". Cioè? Milan e Inter lo spiegano meglio in un'altra risposta. Eccola: "Status quo e ristrutturazione non sono strade percorribili". E allora, forse sono stupido io o forse si sta giocando a rimpiattino, con i rumors sulla stampa in una direzione e le dichiarazioni ufficiali durissime nell'altra. In fondo la questione è semplice: si possono obbligare le squadre a salvare il Meazza? E per farci che cosa?