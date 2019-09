Stadio San Siro: mercoledì incontro tra Milan-Inter e capigruppo Comune

E' previsto per mercoledì a Palazzo Marino il confronto sul futuro dello stadio di San Siro tra i vertici della squadre Inter e Milan e i capigruppo dei partiti presenti in Consiglio comunale. All'incontro dovrebbero partecipare Paolo Scaroni, presidente del Milan, e Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, oltre a dei loro collaboratori. L'obiettivo del confronto e' quello di fare "domande e richieste alle squadre e raccogliere tutte le informazioni necessarie per assumere una decisione nell'interesse della citta' - ha spiegato a margine del Consiglio comunale il capogruppo del PD, Filippo Barberis -. Poi porteremo in aula una mozione o un ordine del giorno su cui il Consiglio si esprimera'".

Oggi il Sindaco di Milano è intervenuto sulla questione. Inter e Milan considerino anche l'ipotesi di recuperare lo stadio Meazza di San Siro, ha ribatito Giuseppe Sala. "E' chiaro che noi vogliamo sperare che si consideri l'ipotesi di recupero di San Siro. Se Milan e Inter non fossero interessate ascolteremo le loro ragioni ma la cosa importante e' che al di la' dello stadio ci sia una valorizzazione dei servizi dell'area", ha detto a margine di un evento a Milano. Sala ha spiegato che a palazzo Marino "il procedimento che il Comune di Milano sta scegliendo e' dare voce al Consiglio comunale, in maniera che sia il consiglio stesso a dare indicazioni alla giunta". "Saranno loro a doversi esprimere" ha aggiunto in riferimento a un ordine del giorno da inviare ai due club sul tema. "Se le squadre legittimamente chiederanno un permesso per la costruzione del nuovo stadio, guarderemo la richiesta", ha continuato, sottolineando che la sua proposta di una cessione del Meazza a Inter e Milan "non e' assolutamente rilevante" ed era stata avanzata "in un'ottica di intervenire su San Siro e di facilitarli". "Non vogliamo creare difficolta' alle squadre ne' sgravarci di un problema, ma tutelare il nostro patrimonio. Oggi San Siro vale circa 70 milioni: quello e' il punto di partenza ma non mi spingerei a dire che il nuovo stadio debba essere di nostra proprieta'. Troveremo la formula per non penalizzare il Comune, che non ci vuole guadagnare", e' la conclusione di Sala.