Al via Stage on the Net, progetto culturale di TIM e Teatro alla Scala

Al via Stage on the Net, nuovo progetto culturale promosso da Fondazione TIM e Accademia Teatro alla Scala

Prende il via il progetto Stage on the Net promosso da Fondazione TIM e Accademia Teatro alla Scala, che permette di diffondere l’offerta culturale e formativa dell’Accademia attraverso strumenti digitali di comunicazione e interazione in grado di generare un sempre più ampio network di giovani in Italia e all’estero. Grazie a Fondazione TIM, l’Accademia scaligera verrà dotata di tecnologie innovative che le consentiranno di rinnovare la propria metodologia di lavoro e di estendere le opportunità di contatto con persone interessate alla propria proposta didattica.

Nell’arco del suo sviluppo, il progetto renderà disponibili su www.accademiascala.it e su www.fondazionetim.it video di presentazione dei corsi; live streaming dei tanti appuntamenti artistici (concerti, spettacoli di danza, eventi) che caratterizzano il programma didattico; guide all’ascolto, testimonianze d’eccellenza e seminari fruibili liberamente, creando così una web community di un pubblico sempre più vasto. Sarà inoltre possibile condividere alcune lezioni tenute da docenti di fama internazionale, con un’opportuna differenziazione nella modalità di accesso a seconda che ne fruiscano gli allievi dell’Accademia o il pubblico esterno, mentre gli ex allievi potranno tenersi aggiornati grazie a masterclass, sempre gestite online. Attraverso Stage on the Net l’Accademia potrà inoltre sperimentare percorsi di selezione a distanza per i candidati che vivono lontano da Milano o all’estero e che, diversamente, non tenterebbero neppure la prova di ammissione.

Le prime attività previste sono la pubblicazione settimanale sui canali di comunicazione di Accademia e Fondazione TIM di dodici video informativi sui corsi della Scuola e l’eccezionale appuntamento di sabato 2 marzo sul canale Facebook dell’Accademia dove, dalle 14.30, sarà possibile assistere in live streaming dal Teatro alla Scala ad una prova del III atto de La Bayadère, con gli allievi della Scuola di Ballo. Inoltre, sabato 13 aprile si terrà uno speciale open day nella sede della Scuola scaligera a Milano nel corso del quale verranno illustrati i corsi 2019/20 e verrà presentato uno short film che racconta una storia di successo che coinvolge due ex allieve oggi in ascesa.

Fondazione TIM e Accademia Teatro alla Scala collaborano dal 2016 a progetti innovativi, con l’obiettivo di sostenere gli studenti della Scuola scaligera ed offrire ai giovani opportunità formative in campo artistico. Il progetto Stage on the Net, fa seguito a Talenti on Stage, tre campagne di Crowdfunding con cui sono stati raccolti oltre 1,2 milioni Euro, di cui 600 mila donati da Fondazione TIM, per 457 borse di studio ed a Innovazione on Stage, il tour italiano che ha permesso a oltre 15.000 persone a Milano, Bari, Palermo e Torino di vivere una reale esperienza immersiva alla scoperta dei mestieri dello spettacolo.

Fondazione TIM, nata nel 2008 per promuovere la cultura del cambiamento e dell’innovazione digitale, favorendo l’integrazione, la comunicazione e la crescita economica e sociale, conferma così il proprio impegno nel sostegno ad iniziative che, adottando strumenti di comunicazione tecnologicamente avanzati, si pongono al servizio di una tradizione culturale inestimabile quale quella dell’Accademia Teatro alla Scala.