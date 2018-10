"Stagioni Russe" presenta il basso Askar Abdrazakov a Como

Nell'ambito del progetto "Stagioni Russe 2018" e sotto il patrocinio del Ministero della Cultura Russa, un doppio appuntamento da non perdere con il "Festival dell’arte russa sui laghi" e il basso Askar Abdrazakov.

Domenica 21 ottobre alle 19 il Concerto d’Opera sul Lago di Como, nello storico Teatro Sociale di Como. Sul palcoscenico del Sociale, inaugurato nel 1813, e che ospitò Niccolò Paganini, Franz Liszt e Giuditta Pasta, si esibirà nel grande concerto "Le migliori arie e romanze" una vera e propria star della scena lirica, il solista del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, Askar Abdrazakov, prima voce maschile ad aggiudicarsi il prestigioso premio “Maria Callas” ad Atene nel 1995.

Lunedì 22 il “Festival dell’arte russa sui laghi” passerà dal Lario al Ceresio, da Como a Lugano, Vico Morcote. All’Hotel Swiss Diamond si terrà dalle 18.30 “Romanzi serali sul Lago di Lugano” con il “Concerto di gala” dei solisti del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, il basso Askar Abdrazakov e il mezzosoprano Julia Gertseva, accompagnati dal pianista del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo Anatoly Kuznetsov. Seguirà una cena di gala.

“Il 2018 in Italia è stato l’anno dedicato alla cultura russa – spiega Angelina Malerba, direttrice dell’evento -“Stagioni russe” è il festival globale della cultura russa, la prima edizione si è svolta nel 2017 in Giappone. Como rientra tra le quaranta città italiane che hanno accolto concerti, balletti, film, mostre rappresentazioni e incontri in un progetto che coinvolgerà complessivamente circa 3 milioni di spettatori.

Con il "Festival dell’arte russa sui laghi" abbiamo coinvolto anche Lugano con l’obiettivo di avvicinare il pubblico all’arte russa, partorita nei templi come i teatri Bolshoj, Mariinskij e Aleksandrinskij. Sul Lago di Como e sul Lago di Lugano le comunità russe sono ormai da anni in crescendo e molto ben integrate. Abbiamo così pensato di portare a Como e in un luogo di culto per la cultura e l’arte, come il Teatro Sociale, un evento di alto livello, come l’esibizione del basso Askar Abdrazakov, voce incredibile del panorama lirico internazionale. A Lugano sarà un evento più raccolto, allo Swiss Daimond, seguito da una cena. Un connubio tra musica e convivialità, sempre nel segno della cultura russa. “Il nostro obiettivo – spiega Michele Malerba, presidente del comitato di sostegno al Festival – è presentare un’edizione 2019 del "Festival dell’arte russa sui laghi" che presenti dieci eventi tra il Lago di Como, il Lago di Lugano e il Lago Maggiore, all’insegna della cultura e delle tradizioni russe, dall’arte alla musica, dalla buona cucina alle scienze”.

Informazioni e biglietti

Per il concerto di Abdrazakov al Teatro Sociale