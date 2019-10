Stalking: brucia auto compagna, arrestato 38enne in provincia Varese

Era gia' agli arresti domiciliari per maltrattamenti, ma continuava a perseguitare la compagna al punto da farle bruciare la macchina da alcuni complici. E' stato arrestato dai carabinieri di Luino (Varese), un 38enne della zona per incendio doloso, sequestro di persona e frode processuale. I militari della stazione locale nell'ambito delle indagini hanno anche scoperto che aveva picchiato e minacciato un testimone per evitare che parlasse con le forze dell'ordine. Altre quattro le persone destinatarie di misure cautelari nella stessa ordinanza firmata dal gip di Varese.