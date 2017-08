Stalking: donna aggredisce a pugni e morsi ex, arrestata



Ha morso un dito all'ex compagno, colpendolo con pugni e calci e graffiandolo finchè l'uomo non è riuscito a spingerla fuori di casa e a chiamare i soccorsi. Questa la scena che hanno trovato i poliziotti di Busto Arsizio quando hanno trovato la donna per strada con la bocca sporca di sangue mentre gridava verso la finestra dell'appartamento e l'ha bloccata.



Dopo averla bloccata gli agenti, già al corrente della situazione altamente conflittuale tra i due e delle ripetute denunce presentate dall'uomo, hanno raggiunto l'appartamento constatando che lungo le scale condominiali e sul pianerottolo vi erano numerose macchie di sangue. La vittima, che aveva una vistosa ferita a un dito della mano e graffi in varie parti del corpo, ha spiegato che la donna, da tempo allontanata da casa e oggetto di numerosi interventi e denunce, era entrata nell'abitazione attraverso la porta che non era chiusa a chiave.