Stan, il Tirannosauro più grande del mondo in Stazione Centrale

In Stazione Centrale c'è Stan, il T-Rex più grande del mondo

Si chiama Stan, è il più grande scheletro di Tyrannosaurus Rex esistente al mondo, ed è appena arrivato in Stazione Centrale. Il dinosauro è ospitato nell'atrio come iniziativa promozionale per l’uscita del documentario Dinosaurs, e i viaggiatori che arrivono e partono si ritrovano faccia a faccia con questo inaspettato compagno di attesa.

Stan è alto quasi 5 metri, lungo 12, con il 65% dello scheletro autentico, per un peso, in vita, di 6 tonnellate. Prende il nome da Stan Sacrison, l'appassionato di paleontologia che nel 1987 ne scoprì i resti nella formazione di Hell Creek, in South Dakota. Il reperto fu però estratto solo nel 1992 dai paleontologi del Black Hills Institute.