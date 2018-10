Stanzione: "Milano accompagni la rivoluzione dell’e-commerce"

IMPRESE-LAVORO.COM Milano città della mobilità e del terziario discute dei suoi problemi. Oggi al congresso della Filt Cgil, Luca Stanzione, segretario cittadino della categoria, ha presentato la ricetta del sindacato. “Abbiamo bisogno di un’azienda come Atm che investa in innovazione, perché abbiamo la necessità di presentarci alle gare, sul trasporto pubblico locale, con un lotto unico almeno di scala metropolitana. L’accordo del 5 aprile scorso scongiura soluzioni diverse ma a questo congresso vogliamo tutelare il lavoro ma anche gli accordi che in Atm ci sono e rendono la città più veloce e più fruibile. Pensiamo che chi si aggiudicherà il Tpl a Milano dovrà avere la dimensione necessaria per fare altri investimenti in digitalizzazione, nella integrazione della rete e tariffaria, tutte cose che un soggetto di piccole dimensioni non potrebbe fare”, spiega Stanzione. Poi c’è la partita delle merci e della logistica. “I lavoratori del settore della consegna delle merci a Milano stanno aumentando. Sta crescendo e cambiando la struttura delle aziende, ci sono grandi magazzini della logistica fuori città e piccole strutture dentro la città che riforniscono direttamente i cittadini. È la rivoluzione dell’e-commerce. Abbiamo bisogno di istituzioni che accompagnino questa trasformazione”, insiste il segretario della Filt Cgil. “Noi pensiamo che se è necessario, su questo tema, va rivisto il piano territoriale, anche perché nei prossimi anni ci saranno altri insediamenti a Milano e naturalmente deve scaturire una nuova struttura dei tempi e dell’accessibilità della città. Vedo altri due problemi. All’Ortomercato ci sono contratti nazionali diversi che generano una concorrenza sleale, ci vuole anche qui un forte investimento. I rider, oltre a svolgere un’attività difficile, nel traffico, producono i dati sui consumi dei milanesi. Questi dati hanno un valore che non può restare appannaggio solo delle aziende: deve essere riconosciuto ai lavoratori attraverso un’adeguata contrattazione”, conclude Stanzione.