Stanzione (Filt Cgil): Parabiago, mai abituarsi alla morte sul lavoro

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - “Ancora morti sul lavoro, una situazione che addolora ma non deve farci perdere di vista l’obiettivo della prevenzione” spiega Luca Stanzione segretario milanese della Filt Cgil, parlando dell’opraio di 52 anni morto a Parabiago alla Eco Eridania, società d’igiene ambientale. “Siamo vicini alla famiglia della vittima e ai suoi compagni di lavoro. Nelle prossime ore valuteremo la possibilità di uno sciopero ma non ci stancheremo di dire che non è possibile morire di lavoro, l’attenzione sui temi della sicurezza non basta mai. E’ necessario un impegno costante delle istituzione e degli ispettorati perché le imprese acquisiscano la sicurezza come una priorità del sistema produttivo che non è solo del sindacato. Non vorrei che questa drammatica serie infinita di incidenti e di morti portasse l’opinione pubblica ad abituarsi, quasi che fosse una normalità. Occorre una risposta forte e concreta alla morte sui luoghi del lavoro”, conclude Luca Stanzione.