SCHIAFFO 3 - La multinazionale del caffè Starbucks. In attesa di aprire il suo primo negozio italiano proprio a Milano, ha vinto il bando per la sponsorizzazione e la gestione delle aiuole di piazza Duomo. Pianterà banani, che non sono esattamente tipiche piante lombarde. Ci mancava giusto questa aggiunta che sa di provocazione al gusto esotico che sta prendendo la nostra povera città.

Starbucks: apre nuovo punto vendita in aeroporto Malpensa

Apre oggi il nuovo punto vendita di Starbucks al Terminal 1 dell'aeroporto di Milano Malpensa. Entro fine anno la casa americana aprira' altri due esercizi nel capoluogo lombardo, in via Durini (Piazza San Babila) e in Corso Garibaldi, che si aggiungono alla Reserve Roastery gia' attiva in Cordusio. I nuovi punti vendita, che saranno aperti con il partner licenziatario unico per l'Italia Percassi, informa una nota, presenteranno la tradizionale offerta Starbucks tra cui il noto Frappuccino, sviluppato per l'Italia in una versione Tiramisu'.

Lo Starbucks di Garibaldi sara' anche il primo nell'Europa continentale ad esporre i menu board digitali, che sono incastonati in cornici di bronzo. "Abbiamo accolto con umilta' la calorosa accoglienza che gli italiani ci hanno riservato con la Reserve Roastery, a settembre" afferma Martin Brok, Presidente Starbucks Europe, Middle East e Africa. "E' stato importante per noi arrivare a Milano rendendo omaggio alla ricca tradizione dei bar e caffe' italiani, ed allo stesso tempo celebrando tutto cio' che abbiamo appreso sull'arte e la scienza della tostatura del caffe' durante questi 47 anni dell'azienda. Oggi facciamo un passo avanti nel nostro viaggio in Italia, portando l'esperienza Starbucks a molti piu' consumatori di Milano, che potranno rilassarsi e gustare un delizioso caffe' in un ambiente accogliente".

Il piano di sviluppo di Starbucks in Italia ha prodotto finora l'assunzione di circa 100 collaboratori che insieme a quelli della Reserve Roastery compongono un team di oltre 400 persone. la crescita generale e la stabilita' delle comunita' specializzate nella coltivazione del caffe'.