Starbucks, presto lo sbarco a Milano: 300 i posti di lavoro



Il colosso americano del caffè inizia il reclutamento per la prima "Starbucks Reserve Roastery", che aprirà tra settembre e ottobre nell’ex Palazzo Poste di piazza Cordusio a Milano. Lo store con i suoi 2.400 metri quadrati sarà il più grande d’Europa.



In tutto si tratta di 300 assunzioni: 150 nell'immediato per quanto riguarda l'apertura in Cordusio, più altre 150 per gli altri punti vendita che seguiranno sempre a Milano tra fine 2018 e tutto il 2019. Tra le figure ricercate ci sono i mastri baristi, associate manager e tutto il personale legato all’accoglienza del locale (i contratti previsti sono sia full che part time).