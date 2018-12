Starbucks Milano: ecco il segreto del celebre frappuccino. VIDEO

Starbucks Milano: ecco il segreto del celebre frappuccino

Dopo l'esordio in Cordusio, ha aperto nella seconda metà di novembre anche la seconda caffetteria milanese della nota catena statunitense Starbucks, in piazza XXV Aprile. Diverso il modello: non una lussuosa Roastery Reserve come quella inaugurata a dicembre ma un più tradizionale Starbucks. Dove protagonista è naturalmente l'immancabile Frappuccino. In questo video curato da Vista la early manager Percassi Federica Parisi spiega tutti i segreti per la sua preparazione