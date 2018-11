Milano Music Week, le startup innovative si dedicano alla musica

IMPRESE.MILANO - Milano - Dalla app per musicisti che trascrive gli accordi di una canzone grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale al prototipo di videoclip interattivo in realtà virtuale, che sfrutta la tecnologia della spazializzazione sonora per un ascolto musicale più immersivo. Ma ci sono anche la piattaforma che permette a musicisti, ballerini, cantanti, autori, dj, produttori, organizzatori di essere connessi tra loro e contattare altri artisti a livello mondiale, l’azienda che si dedica allo sviluppo ingegneristico dell'acustica musicale, quella che crea ambienti immersivi sonori per musei, edifici pubblici e commerciali, quella che produce una tastiera smontabile o la app che collega direttamente locali e musicisti, dj per organizzare serate di musica live. Sono alcune tra le circa settanta startup innovative italiane che si occupano anche di musica o registrazioni musicali, sono in 13 il 18% circa a Milano, secondo i dati ad oggi elaborati dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. In generale sono circa 10 mila le start up innovative iscritte, una su quattro è lombarda e 1.691 milanesi. Milano prima è seguita da Roma che ne conta quasi mille, Napoli, Torino e Bologna con oltre 300. Tra le lombarde superano le 100 imprese anche Bergamo e Brescia. Produzione di software e consulenza informatica, ricerca e sviluppo e attività dei servizi di informazione i settori preferiti sia in Italia che a Milano. Venerdì 23 novembre, tra l'altro, è in programma un incontro con startup musicali innovative nel 4.0 nell’ambito di Milano Music Week. Il panel “L’innovazione tecnologica 4.0 nell’industria musicale: come le nuove tecnologie interagiscono con la musica, creando dei veri e propri modelli innovativi e di sviluppo per la Music Industry” è organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con il Comune di Milano e LePark (makerspace ed abitazione naturale dell’open innovation per l’arte e la musica). L’obiettivo è di approfondire gli ultimi trend tecnologici in campo musicale, attraverso la presentazione di progetti innovativi di virtual reality ed intelligenza artificiale. L’incontro si terrà in Camera di commercio, Palazzo Giureconsulti, piazza Mercanti 2, ang. Piazza Duomo, dalle ore 10.30 alle ore 13.