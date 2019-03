Stati Generali Logistica, Gibelli (FNM): Tolti da strada 60 camion a settimana

Stati Generali Logistica, Gibelli (FNM):“Già ‘tolti dalla strada’ 60 camion a settimana”

La recente riattivazione, da parte del Gruppo FNM, del Terminal intermodale di Sacconago (Busto Arsizio), con l’avvio di servizi di collegamento da Gent (Belgio), ha già “tolto dalla strada” 60 camion a settimana su una tratta complessiva di oltre 900 chilometri. Questo comporta una riduzione di emissioni di CO2 di oltre il 90%: da 58 a 5 tonnellate per ogni treno. E’ quanto ha detto oggi il presidente di FNM Andrea Gibelli, intervenendo in mattinata agli Stati Generali della Logistica del Nord-Ovest, ospitati a Palazzo Lombardia. All’appuntamento hanno partecipato, tra gli altri, il vice ministro delle Infrastrutture dei Trasporti Edoardo Rixi e gli assessori di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, Regione Liguria Andrea Benveduti e Regione Piemonte Francesco Balocco. “È un cammino appena intrapreso – ha spiegato Gibelli - ma con ampi margini di crescita, in termini di qualità, innovazione e sostenibilità”. “Più in generale – ha detto ancora il presidente di FNM - in linea con quanto la Lombardia ha condiviso fin dal 2015 con Piemonte e Liguria, ci impegniamo nel miglioramento delle infrastrutture e dell’offerta di soluzioni per la logistica e il trasporto, a vantaggio della economia dell’intero quadrante”.





Tra gli azioni concrete promosse dal Gruppo FNM, Gibelli ha ricordato:

· Interventi infrastrutturali col potenziamento delle linee in termini di capacità e sicurezza

· Presenza in imprese ferroviarie (FuoriMuro) che forniscono servizi di trazione e manovra, nei porti, nei poli industriali, nei terminal

· Forniture di mezzi all’avanguardia per il traffico merci su ferro con Locoitalia

· La costituzione delle nuova società “Malpensa Intermodale” per valorizzare il terminal di Sacconago e offrire servizi di logistica al territorio

Le attività del Gruppo FNM si posizionano nel cuore del cluster denominato Regione Logistica Milanese (RLM), un’area di addensamento logistico a servizio del sistema economico del Nord Ovest, il principale polo di generazione e attrazione di merci da e per l’Italia.

Questi alcuni numeri della RLM (fonte LIUC Castellanza):

· 1500 imprese di servizi logistici

· oltre 15.000 società di autotrasporto,

· un giro d’affari di 20 miliardi di euro, pari al 26% circa del mercato italiano.

La Lombardia vale:

• il 28% del mercato dei servizi logistici nazionali,

• il 22% delle imprese di logistica

• il 29% degli addetti del settore.

• In quest’area è presente il 35% di tutti i magazzini conto terzi in Italia.