Stazione Centrale, accoltellati poliziotto e carabiniere da un immigrato

Migranti: blitz della Polizia in Stazione Centrale

I due feriti non sono gravi, ma l'episodio è destinato a far riesplodere la polemica sulla Stazione Centrale di Milano. Un militare e un agente della Polfer sono stati presi a coltellate da un immigrato, ribellatosi a un normale controllo. L'episodio, avvenuto poco dopo le 20.30, ha visto come protagonista un uomo originario del Marocco, già noto alle forze dell'ordine, che alla richiesta dei documenti ha estratto il coltello e ha aggredito i due militari e il poliziotto. Per l'uomo della Polfer si tratta di un codice verde, il militare invece è in ospedale con un codice giallo. Sul luogo sono intervenute le ambulanze, le automediche e la Scientifica. Il ferimento è avvenuto al piano ammezzato della stazione, di fronte al bar Segafredo.

La Stazione Centrale era stata teatro di una vastissima operazione di polizia, voluta dalla questura, dopo l'aggressione subita da altri due militari. Quella operazione era stata duramente contestata dalla sinistra e anche da assessori della giunta Sala, come Pierfrancesco Majorino. Lo stesso sindaco aveva espresso perplessità per il fatto di non essere stato avvertito. Il 20 maggio si terrà la marcia "senza muri", che sta accendendo il dibattito in città.

