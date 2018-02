Hosni aggredì i poliziotti alla Stazione Centrale: chiesti 10 anni

Stazione Centrale: militari accoltellati da italo-tunisino

Stazione Centrale, chiesti 10 anni per Hosni che aggredì i poliziotti

Il pm di Milano Maura Ripamonti ha chiesto la condanna a 10 anni di carcere per Tommaso Hosni, il 20enne italo-tunisino, che aggredì due militari e un agente in stazione Centrale lo scorso 18 maggio. Una richiesta, formulata nel processo con rito abbreviato, che tiene conto della perizia in cui si riconosce all'italo-tunisino la "capacità di stare in giudizio", ma come come la sua "capacità di intendere e di volere era grandemente scemata al momento del fatto".

Il legale dell'imputato, l'avvocato Giusy Regina ha chiesto l'assoluzione per vizio totale di mente oppure, se dovesse considerarlo parziale, di considerare le attenuanti generiche con conseguente riduzione dell'entità della condanna. La sentenza del gup Roberta Nunnari è in programma il 3 marzo prossimo.